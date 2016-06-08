السيطرة على حريق سوق الجمعة و تمركز 4 سيارات إطفاء تحسبًا لتجدد النيران

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق بسوق الجمعة في السيدة عائشة، بعدما اشتعلت النيران فى مجموعة من العشش والأكشاك التى تحوى كميات كبيرة من الموبليات والثلاجات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، وبدوره أمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بانتقال سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق، وتم الدفع بـ18 سيارة إطفاء وخزان مياه سعة 35 طنا.

و حاصر رجال الإطفاء النيران من كافة الاتجاهات تحسبا لامتداد النيران إلى باقى أجزاء السوق وباقى المحلات المجاورة له، وتمت عملية الإخماد بدون وقوع أى إصابات، فيما يقوم رجال الإطفاء بعمليات التبريد للحريق، وتتمركز 4 سيارات إطفاء بمحيط المكان تحسبا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.