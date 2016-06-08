على الحجارومدحت صالح ودينا الوديدى ونجوم 5دول يحيون ليالى الأوبرا فى رمضان

كشفت د.إيناس عبد الدايم”رئيس دار الأوبرا ا” عن مشاركة 5 دول عربية واسلامية هى فلسطين ، اندونيسيا ، السودان ، بنجلاديش والصين،بالأمسيات المقامه بمختلف المسارح خلال شهر رمضان المعظم ،والتى تبدا فى التاسعه مساء الأربعاء 15 يونيو الموافق 10 رمضان.

وقالت د.إياس ان الحفلات تقام على المسرح المكشوف والصغير بالاضافة الى مسرحى الاوبرا بالاسكندرية ودمنهور،موضحة تميز برنامج هذا العام بالتنوع لتواكبه مع ختام الموسم الفنى الشتوى وبداية الموسم الصيفى، واشارت الى ان العروض تقام تحت اشراف الدكتور رضا الوكيل رئيس البيت الفنى بالاوبرا وتبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساءً .

كما أضافت ان الدول المشاركه تقدم بالحفلات تراثها الموسيقي والغنائي، مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها ،هذا الى جانب السهرات الموسيقيه والغنائية التى يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر ،ومنهم على الحجار , مدحت صالح , عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز , المنشد زين محمود , محمد محسن وفرقته , المنشد على الهلباوى , عازف الجاز يحيي خليل , دينا الوديدى .

وأضافت ويضم البرنامج حفلات لفرق المولوية المصرية بقيادة عامر التونى ، عمدان نور , أنغام الشرق بقيادة المطرب إبراهيم فاروق , فرقة الأخوة أبو شعر ، نهلة خليل وفرقة نغم ، سهرة بعنوان مابين الطرب والانشاد بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ،كما يشارك طلاب مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد بإحتفاليتان فنيتان فى افتتاح وختام السهرات .

وأكدت عبد الدايم انه عقب انتهاء شهر رمضان المبارك تنطلق مهرجانات الاوبرا الصيفية التى تحمل العديد من المفاجأت هذا العام ومنها تنظيم العديد من الانشطة فى بعض الاماكن والمتنزهات العامة مجانا بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء فى مصر .