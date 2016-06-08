3168 وحدة لشباب «المهندسين» بـ5 مدن جديدة بشروط الإسكان الاجتماعي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق التمويل العقاري، وتمثله مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، ونقابة المهندسين، ويمثلها المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين.

وبتضمن البروتوكول توفير 3168 وحدة من وحدات الاسكان الاجتماعي لشباب المهندسين في 5 مدن جديدة.

وقالت مي عبدالحميد، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، “ينص البروتوكول على أن تقوم نقابة المهندسين بطرح الوحدات السكنية المتاحة لها من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لأعضائها، بنفس شروط الإسكان الاجتماعي”.

وأشارت “عبد الحميد”، إلى أنه ” تم توفير 480 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، 984 وحدة بمدينة بني سويف الجديدة، 240 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، 984 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، إضافةً إلى 480 وحدة بمدينة أسوان الجديدة”.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه سيتم بالتعاون مع نقابة المهندسين، الإعلان عن فتح باب الحجز لبيع الوحدات لأعضاء النقابة من ذوي الدخول المنخفضة، بعد استيفاء الإجراءات المحددة بمشروع الإسكان الاجتماعي.

ولفتت إلى أن نقابة المهندسين ستقوم بتلقي طلبات أعضاء النقابة الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ثم موافاة صندوق التمويل العقاري بهذه الطلبات.

وشددت مي عبدالحميد، على أن كل اشتراطات مشروع الإسكان الاجتماعي، وكذا إجراءات الاستعلام، والدعم المقدم من صندوق التمويل العقاري، وطرق السداد، ستطبق على أعضاء نقابة المهندسين المتقدمين للحصول على وحدة من الوحدات المطروحة.