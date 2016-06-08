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السودان ترحل مشتبه به في تهريب المهاجرين

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السودان ترحل مشتبه به في تهريب المهاجرين السودان ترحل مشتبه به في تهريب المهاجرين

تهريب المهاجرين

رحّلت السلطات السودانية مواطنًا إريتريا إلى إيطاليا، يشتبه فيه أنه يقود مسؤولة عن تهريب آلاف المهاجرين الأفارقة صوب أوروبا.
> وقالت محكمة في مدينة باليرمو الإيطالية، الأربعاء، إنه جرى ترحيل ميدهاني يهديجو ميريد ( 35 عاما) إلى إيطاليا الليل الماضية بعد اعتقاله في الخرطوم في 24 مايو الماضي، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.

وميريد هو أول مطلوب على خلفية تهريب البشر إلى أوروبا يجري اعتقاله في إفريقيا، وقد صدرت بحقه مذكرة اعتقال العام الماضي.

وقال ممثل الادعاء في المحكمة فرانتشيسكو لو فوي في بيان:” ميريد متهم بأنه القائد والمدافع عن أحد أهم الجماعات الإجرامية التي تنشط في وسط أفريقيا وليبيا وتهرب الناس عبر الصحراء الكبرى ومنها إلى البحر المتوسط”.

وأشارت السلطات الإيطالية إلى أن ميريد ورجل إثيوبي آخر جمعا أموال طائلة من عمليات التهريب، بلغت ما معدله 600 ألف ومليون دولار من وراء كل رحلة زورق من دون حساب التكاليف.

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