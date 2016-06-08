مجدى حجازى يصدق على نتائج قرعة الحج من حصة محافظ أسوان

صدق اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان على نتائج القرعة العلنية التى أجريت على حصة محافظ أسوان من حجاج بيت الله الحرام، التابع للجمعيات بإشراف من وزارة التضامن الاجتماعى .

وأكد محافظ أسوان على أنه تم الإعلان عن ذلك تحت إشراف من السكرتير العام للمحافظة فى الديوان العام والوحدات المحلية والمديريات بقواعد وشروط محددة

وأضاف اللواء مجدى حجازى بأن عدد الطلبات المقدمة للفوز بفرص الحج وصلت إلى 40 طلبا تم فرزها من خلال لجنة تابعة لمديرية التضامن الاجتماعى، ليتم اختيار 11 حالة منهم انطبقت عليها القواعد والشروط، التى تم وضعها لتجرى عليها القرعة العلنية بحضور المشاركين فيها، والتى حددت الفائزين بفرص الحج بواقع 6 عاملين وأيضا الاحتياطى بواقع 5 عاملين.

- محافظ أسوان يؤكد إنهاء عمل "عواجيز الديوان"ضرورة ويطيح بـ119

>