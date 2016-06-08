تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتورة سماح محمد عبد الله الأستاذ بقسم إدارة التمريض بالعمل وكيلاً الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات، وكذلك تعيين الدكتور عصام محمد طلعت عبد الجليل الأستاذ المساعد بقسم التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية بالعمل وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعيين الدكتور محمد إبراهيم محمد السيد الأستاذ بقسم الأشعة العلاجية بمعهد جنوب مصر للأورام رئيسا للقسم ، وفى كلية التربية الرياضية فقد تمت الموافقة على قيام الدكتور محمود فاروق صبرة الأستاذ المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية بالعمل رئيسا للقسم وذلك لمدة عام، وكذلك قيام الدكتور معمر رتيب محمد عبد الحافظ الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولى بكلية الحقوق بالعمل رئيسا لقسم القانون الدولى بالكلية .

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