أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات جامعة أسيوط

Google+ Print
تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات جامعة أسيوط تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات جامعة أسيوط
أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بعدد من كليات الجامعة، وشملت القرارات تعيين الدكتورة سماح محمد عبد الله الأستاذ بقسم إدارة التمريض بالعمل وكيلاً الكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات، وكذلك تعيين الدكتور عصام محمد طلعت عبد الجليل الأستاذ المساعد بقسم التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية بالعمل وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعيين الدكتور محمد إبراهيم محمد السيد الأستاذ بقسم الأشعة العلاجية بمعهد جنوب للأورام رئيسا للقسم ، وفى كلية التربية الرياضية فقد تمت الموافقة على قيام الدكتور محمود فاروق صبرة الأستاذ المساعد بقسم علوم الصحة الرياضية بالكلية بالعمل رئيسا للقسم وذلك لمدة عام، وكذلك قيام الدكتور معمر رتيب محمد عبد الحافظ الأستاذ المساعد بقسم القانون الدولى بكلية الحقوق بالعمل رئيسا لقسم القانون الدولى بالكلية .

رئيس جامعة اسيوط: سنحاسب المقصرين فى وفاة طالبة داخل لجنة امتحانات الحقوق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم