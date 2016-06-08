اشرحي لطفلك دور عمر بن الخطاب لخدمة المسلمين في رمضان

لا تتركي عزيزتي الأم شهر رمضان يمر دون أن تكون لك جلسات إيمانية مع صغارك، حاولي أن تجلسي معهم كل يوم في فترات النهار لأن هذا الوقت الذي تتفرغين فيه للعبادة قبل دخول المطبخ، ولذلك فعليك أن تضيفي لهم رصيداً جديداً من المعلومات القيمة حول شخصية إسلامية شهيرة.

واليوم ماذا لو تحدثت معهم عن الخليفة عمر بن الخطاب لأنه قام بدور كبير لخدمة المسلمين في شهر رمضان، وظلت أعماله يحتذى بها حتى وقتنا الحالي فهو قد قام بما يلي:

• عمر بن الخطاب رضى الله عنه أول من أدخل إنارة المساجد في شهر رمضان.

• وهو أول من جمع الناس على صلاة التراويح.

• وهو أول من جمع الناس على تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان.

• ولذلك فقد دعا له الإمام علي بن أبي طالب حين خرج في أول ليلة من رمضان ورأى القناديل تزهر وكتاب الله يتلى في المساجد فقال: نور الله لك يا ابن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن.

وعلى ذلك يجب أن توضح الأم لأطفالها ما يلي بخصوص هذا الخليفة :

• أنه قد سمي الفاروق لأنه فرق بين العدل والظلم.

• وأنه ثاني الخلفاء الراشدين.

• وانه قد اشتهر بالزهد.

• وأنه اشتهر بالعدل

• وأنه كان ينثر الحبوب على الجبال حتى لا يقال أن طيراً قد جاع في بلاد المسلمين.

وعلى ذلك يجب على أطفالنا أن يتخذوه قدوة والعمل على:

• خدمة المساجد بأي طريقة مهما كانت بسيطة مثل تنظيفها وتوفير الماء البارد فيها.

• تدارس القرآن وتعلمه مع الصحاب خلال الشهر الكريم وطول العام.

• الإحسان إلى الغير سواء المسلم أو الحيوان أسوة بهذا الخليفة.

• تحري أوضاع الفقراء والبحث عنهم في الأماكن النائية وتبليغ الجهات المختصة عنهم لتوفير الطعام والعون لهم خلال الشهر الكريم.