من هي الحامل التي يجب عليها الإفطار في رمضان؟

يمكن القول أن فترة الحمل ستمر سلام ودون مشاكل إذا اتبعت الحامل تعليمات طبيبها بخصوص أيام الصيام، ولكنها لا تعرف متى يجب عليها الإفطار أو متى تكون هناك حالات تنبيء بالخطر بالنسبة للحمل في رمضان؟

الدكتور عدلي الحاج استشاري النساء والولادة أشار إلى أن فترة الحمل يمكن تقسيمها إلى ثلاثة فترات وكل فترة عبارة عن ثلاثة أشهر، وعلى ذلك فهو يشير عليك بالتالي:

• في المرحلة الأولى من الحمل أي الأشهر الثلاثة من الحمل حتى بداية الشهر الرابع يمكن للحامل أن تفطر في حال أنها كانت تعاني من الإقياء لأنها تفقد السوائل وتصبح معرضة للهبوط والإغماء.

• في المرحلة الثانية من الحمل يمكن أن تمر الفترة من الشهر الرابع حتى نهاية الشهر السادس بسلام ما دامت تنتظم الحامل على متابعة الطبيب وإجراء الفحوصات من حيث وزنها ونسبة الهيموجلوبين ونسبة السكر.

• من الأمراض التي يوجب فيها عدم الصيام إصابة الحامل بالجفاف حيث ستحتاج للمحاليل في وريدها وهذه مفطرة.

• إصابة الحامل بالقصور الكلوي خلال الحمل.

• إصابتها بالضغط والسكر أوما يعرف بتسمم الحمل.

• يجب على الحامل التخلص من الإمساك لأنه يتعبها ويعرضها للسقوط الشرجي والبواسير.

• يجب أن تنتظم على التغذية الجيدة المتوازنة وتناول السحور والفطور على شكل وجبات صغيرة .

• في الشهر الأخير من الحمل قد تعاني الحامل من الهبوط بسبب كبر حجم الجنين وهنا يتوجب عليها الإفطار لكي تحصل على الغذاء، وتلد بسلام.

• مريضة الربو الحامل يجب أن تفطر في رمضان لكي تحصل على أدويتها التي يحددها الطبيب.