إنشاء أول مستشفى لعلاج "زيكا" و"إيبولا" فى مصر بتكلفة 350 مليون جنيه

أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والأمراض المتوطنة بطب قصر العينى، والمنسق العام لمستشفى "ثابت ثابت" للأمراض المعدية أنه تم إنشاء مستشفى ثابت ثابت للأمراض المتوطنة والمعدية، تعنى بالأمراض المهملة مثل فيروس زيكا وأنفلونزا الطيور وحمى الوادى المتصدع وفيروس إيبولا.

وقال الدكتور جمال عصمت إن المستشفى تابعة لجامعة القاهرة وإنه من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى منها شهر أغسطس المقبل، موضحا أن مستشفى ثابت ثابت تم تسميتها بهذا الاسم نسبة لرجل إيطالى من أصل سورى تبرع بقطعة الأرض منذ فترة طويلة لكلية طب قصر العينى لإقامة مستشفى لخدمة المرضى بشارع الهرم الرئيسى، موضحا أن مجلس الوزراء كان قد قرر فى التسعينيات أن يتم تخصيص المستشفى للأمراض المهملة، والتى لا يتم الاهتمام بها فى المستشفيات الجامعية فى مصر.

وأشار الدكتور جمال عصمت إلى أن التوجه أن تكون هذه المستشفى مخصصة للأمراض المعدية والأوبئة، وبالفعل تم الانتهاء من بناء المرحلة الأولى من هذه المستشفى، وسيتم افتتاحها أغسطس المقبل، وتتبع كلية الطب جامعة القاهرة، مؤكدا أن المستشفى ستهتم بالأوبئة، والأمراض المعدية، مثل مرض حمى الوادى المتصدع، وأنفلونزا الطيور وفيروس زيكا الذى انتشر فى الفترة الأخيرة فى أمريكا الجنوبية، وفيروس إيبولا الذى انتشر فى أفريقيا العام الماضى، موضحا أن هذه المستشفى ستكون أول مستشفى جامعى فى مصر و الدول العربية تعنى بمرضى الحميات، بما فيها الحميات مجهولة المصدر.

وأكد الدكتور جمال عصمت أن المستشفى تهدف إلى التشخيص والعلاج والبحث العلمى، وسيقام بها أكبر معمل متخصص لتشخيص البكتيريا والفيروسات المعدية، بالإضافة إلى وحدة رعاية مركزة تحتوى على 40 سريرا لمرضى الحميات، وأكبر مركز فى مصر للدراسات الإكلينيكية، بالإضافة إلى وحدة لترصد الأمراض الواردة، وإعطاء النصح للمسافرين خارج مصر.

وأوضح أن تكلفة المرحلة الأولى من المستشفى تبلغ 150 مليون جنيه، على أن تبلغ التكلفة النهائية بعد افتتاح المرحلة الثانية فى نهاية العام المقبل إلى 350 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه المستشفى تعتبر من أهم المراكز الطبية فى التعاون مع الدول الأفريقية، فى النواحى الطبية حيث تنتشر هذه الأمراض المعدية والأوبئة بكثرة فى الدول الأفريقية.

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