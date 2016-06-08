بالفيديو والصور.. امتداد حريق "سوق الجمعة" إلى سور المجزر الآلى بمنطقة البساتين

امتدت النيران من حريق أكشاك ومحلات سوق الجمعة بمنطقة الخليفة، منذ قليل، إلى سور المجزر الآلى بالبساتين، ويحاصر رجال الإطفاء النيران من كافة الاتجاهات تحسبا لامتداد النيران إلى باقى أجزاء السوق وباقى المحلات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بسوق الجمعة بمنطقة الخليفة، وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

بالصور.. اندلاع حريق هائل فى "سوق الجمعة" بمنطقة السيدة عائشة