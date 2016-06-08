مصدر أمنى: حريق "سوق الجمعة" التهم 50 كشكا تحوى موبيليات وثلاجات

أكد مصدر أمنى، أن حريق سوق الجمعة التهم 50 كشكا وعشة بمنطقة سوق الجمعة بالسيدة عائشة، وجميعهم يحوى كميات من تخزين الموبيليا، والثلاجات، وتكافح سيارات الإطفاء الحريق لمنع انتشاره لباقى السوق، فيما تتمركز 18 سيارة إطفاء بمحيط الحريق لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بسوق الجمعة بمنطقة الخليفة، وبدوره أمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

بالصور.. اندلاع حريق هائل فى "سوق الجمعة" بمنطقة السيدة عائشة