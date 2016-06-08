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#في_اليورو - ستوريدج: لا مجال للنجاح إذا تمكن الغرور منا

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#في_اليورو - ستوريدج: لا مجال للنجاح إذا تمكن الغرور منا #في_اليورو - ستوريدج: لا مجال للنجاح إذا تمكن الغرور منا

قال دانييل ستوريدج مهاجم منتخب إنجلترا إنه لا مجال للنجاح في بطولة يورو 2016 إن كان هناك غرورا وفردية داخل .

وكان منتخب إنجلترا قد توجه إلى فرنسا يوم الإثنين استعدادا لبدء بطولة يورو 2016، ويقع بالمجموعة الثانية رفقة منتخبات روسيا وويلز وسلوفاكيا.

وفي تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس" لستوريدج قال: "لا يمكننا الفوز إن كانت هناك مشاكل في معسكر المنتخب أو فردية وغرور".

وأضاف "الأمر كله حول أن نصبح فريقا واحدا، انظر للبلاد الأخرى في كثير من المسابقات كل من على دكة البدلاء يتفاعلون ويقفزون ويحتفلون وهكذا يجب أن نكون نحن".

وتابع "علينا أن نكون كفريق، إنه أمر مهم للغاية داخل وخارج الملعب، أمهاتنا ليست معنا ولا أباؤنا ولا أولادنا وكل تلك الأشياء، لذا نحن عائلة بعضنا البعض ويجب أن نكون سويا".

وأتم "الأمر لا يتمحور حول وجوب المشاركة أو أن لاعبا بعينه يجب أن يشارك، إن لم نكن متواجدين كأمة وفريق واحد سويا فلن نفوز بالبطولة".

ويخوض منتخب إنجلترا أولى مواجهاته ببطولة اليورو يوم 11 يونيو ضد روسيا.

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