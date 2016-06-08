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مصدر أمني: حريق سوق الجمعة التهم 50 عشة موبيليا

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مصدر أمني: حريق سوق الجمعة التهم 50 عشة موبيليا مصدر أمني: حريق سوق الجمعة التهم 50 عشة موبيليا

أكد مصدر أمنى مسؤول بمديرية أمن القاهرة، أن حريق نشب صباح اليوم الأربعاء،  بسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، وانتقل اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لأمن العاصمة، لتفقد الحالة الأمنية و الوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف المصدر فى بيان صحفي، أن 16 سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية بالقاهرة انتقلت إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه، والتهمت النيران 50 عشة لتخزين الموبيليا.

 

وأوضح البيان، أن  مدير الأمن التقى باللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية، لشرح تفصيلى للحريق، ويقوم رجال الإطفاء بمحاصرة النيران، وبدأت عمليات التبريد، فيما لم ينتج عن الحريق وقوع أى إصابات. تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بسوق الجمعة بمنطقة الخليفة، وبدوره أمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

 

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