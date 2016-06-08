ضبط عاطل بحوزته 5 بنادق خرطوش و150 جرام حشيش بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط عاطل بحوزته 5 بنادق خرطوش و١٥٠ جرام حشيش، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ضبط طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتحرير 14 قضية عدم إعلان أسعار بالمنوفية
>
>
تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد بضبط "محمد م ع غ" 45 عاما ومقيم دائرة المركز، وبحوزته 5 بنادق خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، و150 جرام حشيش، وهاتف محمول.
وتحرير عن ذلك المحضر رقم 20002 جنح أشمون لسنة 2016، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
>ضبط طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتحرير 14 قضية عدم إعلان أسعار بالمنوفية
>
>