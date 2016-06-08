ضبط عاطل بحوزته 5 بنادق خرطوش و150 جرام حشيش بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أشمون، من ضبط عاطل بحوزته 5 بنادق خرطوش و١٥٠ جرام حشيش، تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد بضبط "محمد م ع غ" 45 عاما ومقيم دائرة المركز، وبحوزته 5 بنادق خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، و150 جرام حشيش، وهاتف محمول.

وتحرير عن ذلك المحضر رقم 20002 جنح أشمون لسنة 2016، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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