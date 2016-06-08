متهم بحادث حلوان: قيادى بخلية الظواهرى كلفنى بارتكاب أعمال تخريبية فى البلاد

قال أحد المتهمين فى الخلية التكفيرية التى تم ضبطها لتورطها فى اغتيال رجال الشرطة بحلوان، إن شخصا تكفيريا كان مسجوناً فى قضية خلية الظواهرى، كلفه بالقيام بأعمال تخريبية بالبلاد عقب خروجه من السجن اتصل.

وأضاف المتهم، أنه نجح برفقة آخرين فى السطو المسلح على سيارة وسرقتها بالإكراه بعد قتل صاحبها، وتسللوا بها إلى مكان مرور الدورية الأمنية لرجال الشرطة واعترضوا طريقهم وأمطروهم بالرصاص وهربوا عقب ذلك، وتنقلوا فى عدة مناطق حتى تم القبض عليهم.

ـ الداخلية تعلن ضبط الإرهابيين منفذى حادث اغتيال أفراد الشرطة بحلوان

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