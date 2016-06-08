الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية فى عين شمس

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق شقة سكنية لعقار سكنى بمنطقة عين شمس وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالشقة بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى العقارات فى عين شمس وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية بالدفع بـ 4 سيارات إطفاء ، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى الطوابق السكنية وتم إخماد الحريق.

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