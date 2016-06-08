الرئيس يكلف «الإسكان» بالانتهاء من «المحروسة1و2» قبل نهاية العام لنقل سكان «أبو رجيلة»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة.

وحضر الاجتماع مسئولو ملف تطوير المناطق العشوائية بالوزارة والمحافظة.

وأكد مدبولي، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، ضرورة أن تتولى المحافظة التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، ووضع خريطة تفصيلية بالمناطق التي ستتم إزالتها، ونقل سكانها إلى حي الأسمرات، وتوقيتات النقل، وكشوف المستحقين للوحدات الذين سيتم نقلهم تباعًا، عقب الانتهاء من فرش الوحدات السكنية بالأثاث، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

> وأضاف مدبولي، المرحلتان الأولى والثانية بالمشروع بهما نحو 11 ألف وحدة سكنية، وبدأ بالفعل تسكين حوالى 1200 أسرة، وعلينا سرعة الانتهاء من وضع خريطة تفصيلية بتوقيتات زمنية لمن سيتم نقلهم تباعًا، خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم إعداد تصور بعدها للمرحلة الثالثة، التي ستضم ما يزيد على 7 آلاف وحدة سكنية.

شدد وزير الإسكان، على ضرورة انتهاء محافظة القاهرة من تنفيذ مشروع “المحروسة 1و2″ بحي السلام ثان قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أن هناك تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك، ومتابعة مستمرة لمراحل التنفيذ .

وأردف الوزير، “المشروع يخدم سكان منطقة أبو رجيلة بترعة الطوارئ، حيث يتم حاليًا إنشاء 4850 وحدة سكنية، تخدم 24 ألف نسمة، من أهالينا بهذه المنطقة، التي بها سكن غير ملائم، وصندوق تطوير المناطق العشوائية سيوفر التمويل اللازم لسرعة الانتهاء من الوحدات”.

وأكد مسئولو المحافظة أن هناك متابعة مستمرة لشركات المقاولات المُنفذة للمشروع، وسيتم تكثيف العمل بالموقع للانتهاء منه قبل آخر العام.

واستعرض الوزير، والقائم بأعمال محافظ القاهرة، موقف المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا لتطوير المناطق العشوائية، مثل ” مشروع تطوير منطقة تل العقارب بحي السيدة زينب، ومشروع إنشاء تجمع سكني بحي السلام أول، الذي تنفذه مؤسسة “معًا” وغيرهما من المشروعات”.