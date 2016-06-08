«شباب الأعمال» تلتقي شريف اسماعيل ووزراء الزراعة والصناعة والمالية لعرض مبادرة القطن المصري

التقي وفد الجمعية المصرية لشباب الأعمال بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، ووزراء التجارة والصناعة والزراعة والمالية.

وناقش الوفد عددًا من القضايا الهامة التي تعمل عليها الجمعية خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مبادرة القطن المصرية التي تولي لها الجمعية اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية.

وقال أحمد مشهور، رئيس الجمعية، بحسب البيان الصادر اليوم الأبعاء، إن اللقاء اليوم شهد شرح كامل لمبادرة القطن المصري، والتي تتبناها الجمعية خلال الفترة الحالية، بحضور وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والمالية.

وأضاف مشهور، أن اللقاء شهد اهتمامًا كبيرًا من قِبل الوزراء الموجودين، فيما تم الاتفاق على التنسيق لعقد لقاءات متتالية مع وزراء الزراعة والصناعة والمالية لعمل اللازم للمبادرة التي تتبناها شباب الأعمال.

وقال معتز الإدكادوي، نائب رئيس لجنة النسيج، إن اللقاء تطرق لبعض النقاط، والتي تخص القطن المصري، وضرورة الاستمرار في زراعتة.

وأكد الإدكاوي، ضرورة دعم لمركز البحوث لاستنباط أقطان مصرية قصيرة التيلية، والعمل على تشجيع الإنتاج، ودعم الفلاح، والمحافظة على السلالة.

كما قال طارق خويصة، مسئول مبادرة القطن المصري بالجمعية، إن الوفد شرح المحاور الثالثة للمبادرة، وعلى رأسها الماركة الخاصة بالقطن المصري، ومكانتها في العالم، والتي تعتبر الهرم الرابع لمصر، بالإضافة إلى تسويق القطن داخليًا وخارجيًا.

وأكد خويصة، علي أن اللقاء تطرق علي ضرورة ترتيب البيت من الداخل فيما يخص الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن اللقاء لاقي قبول واهتمام رئيس الوزراء ووزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة، فيما تم الاتفاق علي لقاءات مع وزراء التجارة والصناعة والزراعة ستبدأ الاسبوع المقبل بلقاء مع وزير الزراعة لمتابعة العمل علي مبادرة القطن المصري.

من جانبه قال خالد خليل رئيس لجنة العلاقات الخارجية، أن الوفد كان سعيد بسرعة رد الفعل من قبل رئيس الوزراء، بعد الحديث معه خلال الأسبوع الماضي عن المبادرة الخاصة بالقطن، مشيرًا إلى أنه تم لقاء رئيس الوزراء السبت الماضي بطنطا ضمن لقاء رئيس الوزراء برجال الأعمال بمحافظة الغربية.

وأكد خليل، علي أنه تحدث مع إسماعيل علي مبادرة القطن المصري، والتعليم الفني والرغبة في إنشاء مدرسة عالمية بالمحلة للتعليم الفني، بالإضافة إلى مشاكل شركة المحلة وضرورة العمل علي حلها فيأقرب وقت، مشددًا أنه تم تحديد لقاء بعدها بوقت قصير، حيث تم لقاء رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وسيتم المتابعة عليها خلال الفترة القليلة المقبلة.

من جانبه قال هاني الحبيبي عضو مجلس الإدارة، أن اللقاء شهد أهتمام كبير من رئيس مجلس الوزراء، وخصوصًا في ظل الرغبة ىالملحة لدينا كجمعية لعودة القطن المصري لسابق عهده، مشددة علي ضرورة جعل القطن المصري ذو قيمة مضافة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحبيبي، أن الجمعية ستعمل علي إعادة ضبط المنظومة الخاصة بزراعة القطن بدأ من الفلاح إلى وصول المنتج للتصدير برؤية جديدة وبشراكة حكومية وبرعاية من رئاسة الوزراء.

حضر اللقاء، أحمد مشهور رئيس الجمعية، وخالد خليل رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وهاني الحبيبي عضو مجلس الإدارة، ومعتز الإدكاوي نائب رئيس لجنة النسيج، وطارق خويصة مسئول مبادرة القطن المصري بشباب الإعمال، وبسام الشنواني رئيس فرع الدلتا، وشريف وهدان نائب رئيس فرع الدلتا.