الداخلية: ضبط فتاة مسئولة عن صفحة لتسريب امتحانات الثانوية العامة

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من ضبط فتاة من بورسعيد ضمن القائمين على إدارة صفحة “As You Like” على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” لتسريب أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة والأزهرية. يأتى ذلك فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يقومون من خلالها بارتكاب بعض الجرائم والمخالفات والتى من بينها تسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة وإجاباتها. جاء ذلك بعد القبض على “خالد.ع” مقيم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، لإدارته صفحة على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بإسم “As You Like” ونشر صور ومنشورات تحتوى على أسئلة وإجاباتها لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية حال تأدية الطلاب لها لتسهيل عملية الغش داخل لجان الامتحانات، وبمواجهته اعترف بأنه المنشئ والمتحكم فى الصفحة المسماة (As You Like) وأنه قام بالإشتراك مع مستخدمى بعض الحسابات الأخرى بنشر أسئلة مادة اللغة العربية. وأكدت التحريات أن من ضمن الحسابات التى تقوم بنشر أسئلة مادة اللغة العربية حساب مسماه ( Donia Yosseuf ) والخاص بـ”دنيا . ا . ى” ومقيمة بدائرة قسم شرطة الضواحى ببورسعيد، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وعثر بمنزلها على جهاز حاسب آلى محمول وهاتف وشريحة، وتبين وجود أثار ودلائل تشير لاستخدام الصفحة محل الواقعة. وتم فحص الجهاز، وتبين أن الحساب المسمى باسم المتهمة مسئول عن إدارة الصفحة محل الواقعة، ونشرها بعض الأسئلة لطلبة الصف الثالث الثانوى. واعترفت المتهمة بإعادة نشر امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بعد تسريبه عن طريق صفحة “شاومنج بيغشش ثانوية عامة”، وأنها تعمل كمحررة للصفحة محل الواقعة من خلال الحساب الخاص بها المسمى ( Donia Yosseuf )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيث باشرت التحقيقات.