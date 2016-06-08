أهالى "بير عمارة" بالشرقية يناشدون وزارة النقل بتطوير مزلقان السكة الحديد

شكا أهالى قرية بير عمارة التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، من مزلقان السكك الحديدية، وأنه يهدد حياة الآلاف من المارة عليه يوميا من القرية وقرية السعدية المجاورة لها، مما سبب العديد من الحوادث خلال السنوات الماضية .

يقول أحد الأهالى ويدعى أشرف محمود، إن المزلقان يقع على خط الشرق طريق بلبيس حيث تم تطوير مزلقان تل روزن الذى قبله وتطوير مزلقان السعودى الذى بعده وتم تجاهل مزلقان بير عمارة، مشيرا أن هذا المزلقان يقع بجواره على بعد 10 أمتار معهد السعيدية الأزهرى ابتدائى وإعدادى وثانوى، مما يعرض تلاميذ المعهد الذين يعبرون المزلقان متجهين إلى قرية بير عمارة للخطر بسبب عشوائية المزلقان .

ناشد الأهالى الدكتور جلال السعيد وزير النقل وأيضا المهندس رئيس هيئة السكة الحديد بإدارج المزلقان فى خطتها وتطويره، للحد من الحوادث عليه.

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