أسرة تحت خط الفقر مكونة من "أم" و7 فتيات وطفل بدون عائل

على بعد عشرات الكيلومترات من محافظة قنا وضجيج الحياة المتمدنة، هناك من يعيشون تحت خط الفقر يحلمون بأقل القليل لحياة آدمية، أقصى طموحاتهم سقف يأويهم من ارتفاع درجة الحرارة أو سوء الأحوال الجوية ومياه نظيفة تحميهم من الأمراض.

عزبة عبد الرحمن إحدى القرى التى يعيش قاطنوها حياة صعبة ومن بينهم أسرة تضم 9 أفراد، بالكاد يجدون قوت يومهم، 4 جدران تأويهم دون سقف أو أثاث والعائل الوحيد مات منذ ما يقرب من شهر ليترك خلفه 7 فتيات أكبرهم 13 عاما وطفل لا يتعدى 6 سنوات لا يتمكن من العمل ليحمى أخوته من قسوة الحياة.

غرفة بدون سقف أو باب أو دورة مياه، ولا يوجد بالمنزل أى أثاث، الحجارة هى الأسرّة التى ينامون عليها وأولاد الحلال يتذكرونهم كل عدة أيام بالقليل من الطعام الذى لا يتمكنون من حفظه بسبب ارتفاع درجة الحرارة والقطط والكلاب التى تهاجمهم يوميا، ولا يستطيعون طردها لعدم وجود أبواب أو سقف.

تحكى الأم أنهم يعيشون فى هذا المكان منذ 9 سنوات كان زوجها يعمل فى البناء عامل أجرى باليومية، إلا أن فاجأه المرض منذ فترة طويلة ومن قلة الحيلة لم يتمكن من العلاج بشكل جيد، إلا أنه مات منذ ما يقرب من الشهر.

وأضافت الزوجة أن الزوج حاول منذ سنوات طويلة توصيل مياه أو كهرباء للمكان الذى نعيش فيه، إلا أن المسئولين رفضوا و"سلمنا أمرنا لله"، وكل ما نتمناه هو حياة كريمة لأبنائها.

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