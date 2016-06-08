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ضبط 37 طن تمر مجهول المصدر قبل بيعهم للمواطنين بالمنوفية

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ضبط 37 طن تمر مجهول المصدر قبل بيعهم للمواطنين بالمنوفية ضبط 37 طن تمر مجهول المصدر قبل بيعهم للمواطنين بالمنوفية
تمكنت مباحث بالمنوفية، من ضبط 37 طن تمر مجهول المصدر بمدينة قويسنا وذلك قبل بيعهم للمواطنين تم التحفظ على المضبوطات، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد باهر عدلى وكيل مباحث التموين يفيد بتحرير القضية رقم 13417 جنح مركز قويسنا لسنه 2016 ضد "محمد . ا . ع . ا" لحوزته (30طن بلح نصف جاف – 600 علبة تمور زنة الواحدة 800 جرام – 100 علبة تمر زنة الواحدة 1.5 كجرام – 100 علبة بلح زنة الواحدة 800 جرام – 50 علبة بلح زنة الواحدة 10 كجرام) بإجمالى 37.600 طن تمر مجهول المصدر، وذلك قبل بيعهم للمواطنين تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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