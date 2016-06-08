ضبط 8 هاربين من تنفيذ أحكام قضائية بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط، مِن القبض على 8 هاربين من تنفيذ أحكام فى قضايا جنائية، خلال حملة أمنية لليوم الواحد بمراكز أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد ضبط "م .هـ.ع" 27 سنة دبلوم مقيم جزيرة البدارى دائرة مركز البدارى هارب من حكم بالسجن 10 سنوات فى قضية مخدرات، و"ا. ت. م" مقيم شار ع البندر ــ دائرة قسم أول أسيوط هارب من حكم بالسجن سنتين فى القضية رقم جنايات قسم أول (سلاح)، و"ج .ك . ا" 23 سنة مقيم بنى محمد المراونة دائرة المركز هارب من حكم بالمؤبد فى جناية عسكرية وغرامة 20 ألف جنيه.

وضبط "ا . ا . ع" 38 سنة ومقيم درنكة ــ دائرة مركز أسيوط محكوم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات فى القضية رقم جنايات مركز أسيوط بتهمة (مخدرات)، و"س . ف . ع" مقيم الحوطا الشرقية ــ دائرة مركز ديروط هارب من حكم بالسجن 6 سنوات فى قضية خطف، و"م . س . ع" 32 سنة عامل مقيم بندر أبو تيج ــ قسم أبو تيج هارب من السجن المؤبد فى قضية جنايات مركز ساحل سليم بتهمة (سلاح).

كما تم ضبط "ح . س . م" 28 سنة عامل مقيم بندر أبوتيج ــ قسم أبوتيج المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية مركز ساحل سليم بتهمة (سلاح)، و"م . س . م" 36 سنة فلاح مقيم بندر أبوتيج هارب من حكم بالسجن المؤبد فى قضية سلاح.

تم تحرير محاضر الضبط، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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