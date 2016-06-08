محافظ الفيوم يوقع اتفاقا لبدء تنفيذ محطة الصرف الصحى بقرية السنباط

وقع المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، اتفاقاً مع مسئولى هيئة الأوقاف المصرية، لتخصيص قطعة أرض تابعة للهيئة لإقامة محطة للصرف الصحى بقرية السنباط بمركز الفيوم، لحل لمشكلة الصرف الصحى بالقرية، والتى عانت منها القرية لأزمنة طويلة.

حضر اللقاء اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء راتب محمد محمد راتب رئيس هيئة الأوقاف المصرية، واللواء هشام عطية رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وصباح شوقى أحمد وكيل وزارة للملكية العقارية والزراعة بهيئة الأوقاف المصرية، والسيد إبراهيم موسى رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس سيد على، وربيع محمد مندوبى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، وممثل شركة المقاولات المنوط بها تنفيذ المشروع، ومسئولى الشئون القانونية والتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة.

تناول اللقاء وضع الآليات الإيجابية لبدء تنفيذ مشروع محطة الصرف الصحى، بقرية السنباط على مساحة 7 أفدنة و7 قراريط، تم تخصيصها بقرار من مجلس الوزراء فى عام 2007 من أرض هيئة الأوقاف المصرية، كما تم تحديد المسارات الخاصة للطرق، بما يحقق أكبر قدر من المنفعة العامة، وتوفير مساحات الأراضى من خلال اختيار أقصر المسارات للوصول للطريق العام، كما تم تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بصرف تعويض الاستبدال لهيئة الأوقاف، بالتعاون مع محافظة الفيوم بعد تحديد سعر المثل من خلال اللجان المختصة.

وقال محافظ الفيوم إن إنشاء محطة صرف بقرية السنباط يعد حلاً جذرياً لمشكلة مياه الصرف الصحى، ويخدم قرى دسيا وهوارة واللاهون والناصرية وباقى القرى المتماسة والمجاورة للقرية، وأوضح محافظ الفيوم بأنه بالتواصل المستمر والتنسيق الدائم والسعى لحلول ناجزة للمشكلات التى تؤرق المواطنين تم توفير الموافقات اللازمة لتخصيص قطعة الأرض، مضيفاً أن مشكلة الصرف الصحى بالسنباط وما جاورها من قرى لم تكن وليدة اللحظة فهى مشكلة مزمنة، وتم التوصل إلى حلها من خلال تضافر العديد من الجهود والمساعى الصادقة.

وأكد المحافظ على أن المحافظة تعمل ضمن منظومة متكاملة مع جميع القطاعات فى تنفيذ مشروعات محطات الصرف الصحى، لافتاً إلى أنه تم افتتاح محطة الصرف الصحى بقحافة التى تعمل بطاقة 120 ألف متر مكعب يومياً، وقد تم تأهيلها وإحلالها بتكلفة بلغت أكثر من 7 ملايين جنيه، وجارى العمل على إنشاء محطات جديدة للصرف مع تأهيل وصيانة وتجديد المحطات القائمة بالفعل للقضاء على مشكلات الصرف الصحى بشكل كامل، والوصول بمنظومة العمل للمستوى المأمول داخل هذا القطاع الحيوى.

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