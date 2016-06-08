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الديلى ميل: معايرة البنات بالسمنة لها نتائج عكسية وتسبب الإفراط فى الأكل

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الديلى ميل: معايرة البنات بالسمنة لها نتائج عكسية وتسبب الإفراط فى الأكل الديلى ميل: معايرة البنات بالسمنة لها نتائج عكسية وتسبب الإفراط فى الأكل
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، حيث أفادت بأن سخرية الآباء من وزن بناتهن له تأثير سلبى على حياتهن الشخصية فيما بعد.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً بصحيفة "الديلى ميل" البريطانية، أن التعبيرات السلبية من قبل الآباء حول زيادة وزن البنات يتركهن مشوهين نفسيا مدى الحياة، ويجعلهن غير راضيات عن أنفسن وأجسامهن بغض النظر عن الوزن.

الجدير بالذكر أن الدراسات السابقة أظهرت أن التعبيرات السلبية على زيادة الوزن تجعل الشخص يأكل أكثر وأكثر، ويصاب باللا مبالاة وتتأذى نفسيته.

وقال مؤلف الدراسة، البروفيسور براين وانسينك من جامعة كورنيل للتغذية، إن التعليق السلبيى والسخرية من وزن المرأة ليس فكرة جيدة إطلاقا، خاصة بالنسبة للفتيات الصغيرا.

وأشار براين إلى أنه يجب ممارسة السلوكيات والخيارات الصحية للأطفال البدناء خاصة البنات، من خلال منحهم حرية أن يختاروا لأنفسهم الأنظمة الصحية المريحة والأكثر جاذبية.

وأضاف الدكتور إريك روبنسون، من جامعة ليفربول، أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن فى حد ذاته يعانون من صعوبة اتخاذ الخيارات الصحية لتعديل نمط حياتهم.


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