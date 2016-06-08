دراسة: غالبية الأطعمة والمشروبات التى يروجها نجوم الفن "ضارة على الصحة"

كشفت دراسة علمية جديدة أجراها باحثون فى مركز انجون بجامعة نيويورك الأمريكية، أن الغالبية العظمى من المنتجات الغذائية والمشروبات التى يسوقها بعض نجوم الموسيقى المشهورين هى غير صحية.

ويحذر مؤلفو الدراسة من هذه النوعية من الإعلانات التى تساهم فى ارتفاع كبير فى معدلات الإصابة بالسمنة والأمراض فى مرحلة الطفولة والمراهقة.

وخلال الدراسة المنشورة مؤخرا عبر الموقع الإخبارى الأمريكى “Medical News Today”، وجد الباحثون أن الصودا والمشروبات السكرية الأخرى، والوجبات السريعة والحلويات هى من بين المنتجات الغذائية والمشروبات الأكثر شيوعا التى تدعمها الشخصيات الشهيرة.

وبعد مراجعة عشرات الإعلانات التى تمت إذاعتها على مدار فترة 14 عاما، وجدت الباحثة مارى براج، استاذة قسم الصحة والسكان فى جامعة نيويورك، أن السمنة فى الطفولة وسن المراهقة تسبب أزمات صحة كبيرة للملايين من الأشخاص حول العالم.

وأظهرت الأبحاث بالفعل أن الإعلان عن الأغذية يؤدى إلى الإفراط فى تناولها، ويأتى هذا التحذير فى ظل انفاق ما يبلغ من 1.8 مليار دولار سنوياً فى صناعة المواد الغذائية وتسويقها للشباب فقط.

وأضاف الباحثون أن المشاهير يجب أن يستخدموا شهرتهم للتشجيع على تسويق المنتجات والأطعمة الصحية، بدلا من الأكلات الجاهزة والمشروبات الغازية.

- مؤتمر سكر الأطفال يطالب بتعريف المدرسة بالمصابين ومنع الوجبات الجاهزة

>