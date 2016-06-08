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بشرى للغلابة.. دراسة أمريكية: الفول والجرجير يكافحان السمنة

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بشرى للغلابة.. دراسة أمريكية: الفول والجرجير يكافحان السمنة بشرى للغلابة.. دراسة أمريكية: الفول والجرجير يكافحان السمنة
الفول والجرجير والجبن والزبادى من الأطعمة الرائعة، التى تحل ضيفا على مائدة سحور أغلبية الشعب المصرى خلال شهر رمضان الكريم، لا فرق فى ذلك بين غنى وفقير، ورغم بساطتها فهى تتمتع بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية مثيرة.

وفى هذا السياق كشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا - بيركلى الأمريكية وللمرة الأولى أن عنصر النحاس يساهم فى مكافحة السمنة واضطرابات الوزن.

ويعد النحاس من العناصر الغذائية الرائعة التى توجد فى أطعمة كثيرة تشمل البقوليات مثل الفول، الخضروات الورقية خضراء اللون مثل الجرجير والسبانخ، المحار والمكسرات والحبوب والمشروم والبقوليات مثل الفول، ويحتاج الإنسان البالغ أن يتناول 700 ميكروجرام منه يوميا، وكشفت نتائج الدراسة أن عنصر النحاس يلعب دورا حيويا فى التخلص من السمنة.

وأوضح الباحثون أن النحاس يساهم فى تسريع التمثيل الغذائى لذا يمكن أن يستخدم لتعزيز مستويات طاقة الجسم، لافتين إلى أنه كلما زادت مستويات النحاس فى الجسم، كلما ارتفعت معدلات حرق وتكسير الدهون، وبالتالى التخلص من السعرات الحرارية الزائدة بالجسم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature Chemical Biology" خلال شهر يونيو الجارى.

وفى الوقت نفسه حذر الخبراء من تناول النحاس فى صورة مكملات غذائية، لأن الإفراط فى الحصول عليه قد يؤدى لحدوث اضطراب فى بعض المعادن الحيوية الأخرى مثل الزنك، مضيفين أن الدراسات القادمة ستبحث علاقة نقص مستويات النحاس فى الجسم بارتفاع معدلات الإصابة بالسمنة.


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