طرح 3 مناقصات في 3مدن جديدة لإنشاء مدرسة وبوابات طرق وتنفيذ نظام مراقبة إلكتروني

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم طرح إنشاء مدرسة تعليم أساسي بالحي السابع، بالمجاورة 53 بالمدينة.

وجاء ذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، إنه ” سيتم طرح إنشاء البوابات على الطرق المُنفذة بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء”.

وأضاف المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه ” سيتم طرح أعمال تنفيذ نظام مراقبة إلكتروني (كاميرات مراقبة)، لمبنى الجهاز وملحقاته، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء”.