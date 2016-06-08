أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

طرح 3 مناقصات في 3مدن جديدة لإنشاء مدرسة وبوابات طرق وتنفيذ نظام مراقبة إلكتروني

Google+ Print
طرح 3 مناقصات في 3مدن جديدة لإنشاء مدرسة وبوابات طرق وتنفيذ نظام مراقبة إلكتروني طرح 3 مناقصات في 3مدن جديدة لإنشاء مدرسة وبوابات طرق وتنفيذ نظام مراقبة إلكتروني

أرشيفية

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم طرح إنشاء مدرسة تعليم أساسي بالحي السابع، بالمجاورة 53 بالمدينة.

وجاء ذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، إنه ” سيتم طرح إنشاء البوابات على الطرق المُنفذة بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء”.

وأضاف المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه ” سيتم طرح أعمال تنفيذ نظام مراقبة إلكتروني (كاميرات مراقبة)، لمبنى الجهاز وملحقاته، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء”.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا