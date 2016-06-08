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أخبار فلسطين..قوات الاحتلال تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة

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أخبار فلسطين..قوات الاحتلال تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة أخبار فلسطين..قوات الاحتلال تعتقل 3 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل غزة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى الأربعاء 3 صيادين فلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة.وقالت مصادر محلية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية اعتقلت ثلاثة صيادين بعد الهجوم على مركبهم قبالة شواطئ مدينة غزة، قبل أن تقوم بإغراق المركب.

وأشارت إلى أن بحرية الاحتلال أطلقت صباح اليوم عدة قذائف وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه قوارب الصيد قبالة سواحل منطقة السودانية شمال غرب غزة مما اضطر عددا كبيرا من الصيادين إلى مغادرة البحر فى أعقاب القصف الإسرائيلى.

وتحدد اتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993 المسافة المسموح فيها بالصيد قبالة سواحل القطاع الممتدة على البحر المتوسط بواقع 20 ميلا بحريا (حوالى 37 كم)، غير أن سلطات الاحتلال قلصت هذه المسافة إلى أن وصلت إلى 6 أميال.

وحسب إحصائيات رسمية، فإن فى قطاع غزة حوالى 3500 صياد يملكون قرابة 700 مركب ويعتاش من هذه المهنة قرابة 70 ألف مواطن فلسطينى.

ووثقت مراكز حقوقية فلسطينية وقوع عشرات الاعتداءات ضد الصيادين وممتلكاتهم قبالة سواحل قطاع غزة منذ بداية العام، من بينها قصف للقوارب وحوادث إطلاق نار وتدمير ممتلكات للصيادين ومصادرة قوارب، فضلا عن اعتقال نحو 67 صيادا أفرج عن معظمهم فى أوقات لاحقة.
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مصر 365

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