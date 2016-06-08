الأمم المتحدة تحذر من وفاة أطفال بسبب سوء التغذية فى مدينة داريا بسوريا

حذر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة من وفاة أطفال يعانون سوء التغذية فى مدينة داريا السورية، ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم "الأربعاء" عن دوجاريك قوله "إن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر موافقة الحكومة السورية على إدخال مساعدات غذائية إلى بلدة داريا المحاصرة".

وأوضح أن دمشق سمحت بتسليم مساعدات طبية وإمدادات مدرسية وحليب الأطفال إلى مناطق دوما وداريا والمعضمية خلال يونيو الجارى دون السماح بدخول مساعدات غذائية.

وقد سمحت الحكومة السورية بوصول أول قافلة مساعدات من الأمم المتحدة إلى داريا منذ أواخر عام 2012 وذلك تحت ضغوط من روسيا ودول أخرى من المجموعة الدولية لدعم سوريا.

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