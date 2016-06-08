قوات ‫سوريا‬ الديمقراطية تنسحب من أحياء مدينة منبج بعد معارك مع داعش

انسحبت قوات ‫سوريا‬ الديمقراطية من الأحياء الشمالية من مدينة منبج بريف حلب الشمالى الشرقى بعد معارك مع تنظيم داعش. وذكرت ذلك قناة سكاى نيوز بالعربية الأربعاء، مشيرة إلى أن عناصر هذه القوات انسحبت بعد استهدافها بسيارات ملغمة.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" التى تضم فصائل عربية وكردية قد وصلت إلى الأحياء الشمالية من المدينة بعد أن أصبحت تحاصرها من 3 جهات.

يشار إلى أن هذه القوات قد أعلنت نهاية مايو الماضى معركة تحرير منبج واستطاعت خلال الأيام الماضية السيطرة على نحو 58 قرية ومزرعة خلال ثمانية أيام بريف حلب الشمالى الشرقى.

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