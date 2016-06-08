أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 8 مدنيين فى تعز جنوب غربى اليمن بينهم 5 من أسرة واحدة

Google+ Print
مقتل 8 مدنيين فى تعز جنوب غربى اليمن بينهم 5 من أسرة واحدة مقتل 8 مدنيين فى تعز جنوب غربى اليمن بينهم 5 من أسرة واحدة
لقى 8 يمنيين مصرعهم من بينهم 5 من أسرة واحدة فى مجزرة جديدة ترتكبها المليشيات الحوثية فى حى مستشفى الثورة وسط مدينة تعز جنوب غربى البلاد فى الساعات الأولى من اليوم.

وأوضح المجلس العسكرى بتعز أن مليشيات الحوثيين وصالح استمرت فى قصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين مساء أمس وإصابة 8 آخرين ليرتفع عدد القتلى المدنيين إلى 8 أشخاص فى اليوم الثانى من شهر رمضان.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس أن المليشيات واصلت قصفها على مواقع قوات الجيش والمقاومة المؤيدة له فى جبهات القتال بالمدينة، مما أسفر عن إصابة 29 من القوات. . كما احترق مصنع للاسفنج فى منطقة بير باشا بسبب القصف.

وأضاف " أن الاشتباكات بين الجانبين ازدادت حدتها فى معظم جبهات القتال ودارت مواجهات عنيفة فى حى الزنوج شمال تعز وذلك إثر هجوم شنته قوات الجيش ردا على قصف الأحياء السكنية".
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365