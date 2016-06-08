مقتل 8 مدنيين فى تعز جنوب غربى اليمن بينهم 5 من أسرة واحدة

لقى 8 يمنيين مصرعهم من بينهم 5 من أسرة واحدة فى مجزرة جديدة ترتكبها المليشيات الحوثية فى حى مستشفى الثورة وسط مدينة تعز جنوب غربى البلاد فى الساعات الأولى من اليوم.

وأوضح المجلس العسكرى بتعز أن مليشيات الحوثيين وصالح استمرت فى قصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص من أسرة واحدة، بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين مساء أمس وإصابة 8 آخرين ليرتفع عدد القتلى المدنيين إلى 8 أشخاص فى اليوم الثانى من شهر رمضان.

وذكر المركز الإعلامى للمجلس أن المليشيات واصلت قصفها على مواقع قوات الجيش والمقاومة المؤيدة له فى جبهات القتال بالمدينة، مما أسفر عن إصابة 29 من القوات. . كما احترق مصنع للاسفنج فى منطقة بير باشا بسبب القصف.

وأضاف " أن الاشتباكات بين الجانبين ازدادت حدتها فى معظم جبهات القتال ودارت مواجهات عنيفة فى حى الزنوج شمال تعز وذلك إثر هجوم شنته قوات الجيش ردا على قصف الأحياء السكنية".

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