أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

داعش يحذر عناصره من تحميل "تطبيق مزيف" للهواتف الذكية

Google+ Print
داعش يحذر عناصره من تحميل "تطبيق مزيف" للهواتف الذكية داعش يحذر عناصره من تحميل "تطبيق مزيف" للهواتف الذكية
حذر تنظيم داعش عناصره من تحميل "تطبيق مزيف" لأجهزة الهاتف الذكية، التى تعمل بنظام الأندرويد، يمكنه تتبع أماكن تواجدهم بعد تحميله على الأجهزة والتجسس على محتوى هواتفهم.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية أن عناصر تنظيم داعش الارهابى حثت على ضرورة التحقق قبل تحميل التطبيقات على هواتفهم.

وكان داعش قد أطلق 6 تطبيقات لأجهزة الهاتف الذكية، التى تعمل بنظام الأندرويد، لاستقطاب عناصر جديدة ولتبادل المعلومات بما فيها تعليم اللغة العربية للأطفال وتطبيق إخبارى.

وأظهرت أبحاث استخباراتية أن عناصر التنظيم يقومون باستخدام العديد من تطبيقات أجهزة الهواتف الذكية، إلا أن الشركات التكنولوجية الكبرى قد أجمعت من قبل على استهداف عناصر داعش إلكترونيا بهدف مكافحة الإرهاب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365