داعش يحذر عناصره من تحميل "تطبيق مزيف" للهواتف الذكية

حذر تنظيم داعش عناصره من تحميل "تطبيق مزيف" لأجهزة الهاتف الذكية، التى تعمل بنظام الأندرويد، يمكنه تتبع أماكن تواجدهم بعد تحميله على الأجهزة والتجسس على محتوى هواتفهم.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الاخبارية أن عناصر تنظيم داعش الارهابى حثت على ضرورة التحقق قبل تحميل التطبيقات على هواتفهم.

وكان داعش قد أطلق 6 تطبيقات لأجهزة الهاتف الذكية، التى تعمل بنظام الأندرويد، لاستقطاب عناصر جديدة ولتبادل المعلومات بما فيها تعليم اللغة العربية للأطفال وتطبيق إخبارى.

وأظهرت أبحاث استخباراتية أن عناصر التنظيم يقومون باستخدام العديد من تطبيقات أجهزة الهواتف الذكية، إلا أن الشركات التكنولوجية الكبرى قد أجمعت من قبل على استهداف عناصر داعش إلكترونيا بهدف مكافحة الإرهاب.

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