كيشي خامس الراحلين من جيل نيجيريا الذهبي.. حالة انتحار وأمراض نفسية حادة

رحل ستيفان كيشي المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا وقائد النسور الخضر قي كأس العالم ١٩٩٤ والذي يعد الجيل الذهبي للفريق.

كيشي الذي قاد هذا المنتخب أيضا للفوز بأمم إفريقيا ١٩٩٤ يعد ثاني مدرب بعد الجوهري يحقق اللقب لاعبا ومدربا.

لكن كيشي هو ليس أول الراحلين عن عالمنا من الجيل التاريخي لنيجيريا بل هو الخامس على الرغم من صغر سنهم نسبيا.

قائمة منتخب نيجيريا في ١٩٩٤ والتي ضمت ٢٢ لاعبا توفي منها ٤ لاعبين قبل سن الخمسين قبل أن يرحل كيشي في عمر الـ٥٤.

أول الراحلين كان أوتشي أوكافور عام ٢٠١١ في الولايات المتحدة الأمريكية ووفقا للتقرير الطبي فإن مدافع نيجيريا السابق قام بشنق نفسه لكن عائلته رفضت هذا الإدعاء.

ثاني الراحلين كان المهاجم الشهير رشيدي ياكيني والذي كان يعاني من اضطرابات نفسية كثيرة واكتئاب حاد قبل أن يرحل في الرابع من مايو عام ٢٠١٢.

ثالث الراحلين هو تومبسون أوليها والذي توفي في ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ بعد تعرضه للإصابة بالمالاريا.

رابع الراحلين كان الحارس الثالث ويلفريد أجبونفباري والذي عاش أيامه الأخيرة في مدريد يعمل في توصيل الطلبات للمنازل قبل أن يتعرض للإصابة بمرض السرطان ويرحل في يناير ٢٠١٥.