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مصادر: اتصال من مجهول يتسبب في هبوط طائرة مصر للطيران في أوزباكستان

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مصادر: اتصال من مجهول يتسبب في هبوط طائرة مصر للطيران في أوزباكستان مصادر: اتصال من مجهول يتسبب في هبوط طائرة مصر للطيران في أوزباكستان

أرشيفية

صرحت مصادر بشركة للطيران، اليوم الأربعاء، بأن قائد طائرتها المتجهة من القاهرة إلى بكين، اضطر للهبوط اضطراريًا بمطار يوتين بأوزبكستان.

وجاء الهبوط الاضطراري، لتفتيش الطائرة عقب تلقي سلطات مطار القاهرة، بلاغًا من مجهول يفيد بوجود قنبلة على متنها.

وتم إبلاغ قائد الرحلة، والذي هبط فورًا في أوزباكستان، حسبما أفاد مراسلنا .

وقالت المصادر، إنه عقب إقلاع رحلة مصر للطيران رقم 955 من مطار القاهرة إلى بكين بثلاث ساعات، تلقت عمليات إحدى الجهات الأمنية في المطار،اتصالًا هاتفيًا من مجهول يفيد بوجود قنبلة على الطائرة.

وأضافت أن أبلغت الشركة قائد الطائرة، وضرورة هبوطه في أقرب مطار له، وكان مطار يوتين في أوزباكستان، حيث تم إنزال ركاب الطائرة البالغ عددهم ١١٨ راكبًا، بالإضافة إلى ١٧ من أفراد الطاقم؟.

وتم استدعاء خبراء المفرقعات، لفحصها، وفحص الركاب وحقائبهم، للتأكد من سلبية البلاغ .

كما أضافت المصادر، أن هذا البلاغ هو الأول من نوعه بعد إقلاع الطائرة، وأن البلاغات تكررت 4 مرات خلال أسبوع على رحلات مصر للطيران قبل إقلاعها من القاهرة، ورغم التأكد من كذب البلاغات إلا أنه يتم التعامل معها بجدية بالغة طلبًا لسلامة وأمن الطائرات و الركاب .

وأشارت المصادر، إلى أن شركة مصر للطيران سوف تصدر بيانًا إعلاميًا خلال وقت قصير.

 

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