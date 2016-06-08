في_اليورو – فينجر: فاردي لن يبدأ لإنجلترا لأنه لا يمتلك الخبرة

يرى أرسين فينجر مدرب أرسنال أن جيمي فاردي مهاجم المنتخب الإنجليزي وليستر سيتي، لن يلعب كأساسي مع الأسود الثلاثة في يورو 2016 بفرنسا وذلك لأنه لا يمتلك الخبرة الكفاية.

وكان فاردي قد سجل 24 هدفا ليساعد ليستر سيتي على تحقيق إنجاز تاريخي ويفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهايته بجولتين.

وصرح فينجر لشبكة "بي إن سبورتس": "لا أعتقد أن فاردي سيبدأ لإنجلترا في اليورو".

وأضاف "لا أقول هذا بسبب إنه لا يمتلك الجودة، لكن لأنه لا يمتلك خبرة كافية تجعلنا نقول أن البطولة ستقع على عاتقه، هل سيلعب؟ بكل تأكيد".

وتابع "كرة القدم تتقدم دوما، الهجوم يخلق مشكلة جديدة والدفاع يستجيب ما حدث في أخر 10 أعوام هو أن المهاجمين أصبحوا أسرع وأسرع".

وأتم "ماذا حدث في الطرف الأخر؟ الدفاع استجاب ورأينا مدافعين أسرع وأسرع".

وكانت عدد من التقارير الصحفية قد قالت إن أرسنال سيدفع الشرط الجزائي في عقد فاردي والمقدر بـ20 مليون جنيه إسترليني.