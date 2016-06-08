صراع الصفقات - سكاي: بايلي يجتاز الفحص الطبي في مانشستر يونايتد

اجتاز إريك بايلي مدافع فياريال الفحص الطبي في مانشستر يونايتد حسب تقرير إنجليزي ومن المتوقع أن تتم الصفقة خلال أيام.

وحسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن إريك بايلي مدافع فياريال قد اجتاز الفحص الطبي في مانشستر يونايتد تمهيدا لانضمامه للفريق خلال أيام.

وأشار التقرير إلى أن الصفقة تقدر بـ30 مليون جنيه إسترليني ليكون بايلي أولى صفقات جوزيه مورينيو المدرب الجديد لمانشستر يونايتد.

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وكان بايلي قد انضم إلى فياريال في يناير 2015 قادما من إسبانيول بمبلغ 5 مليون جنيه استرليني كبديل لجابرييل باوليستا الذي ترك الغواصات الصفراء لينضم إلى أرسنال.

كما شارك بايلي في 14 مباراة دولية لمنتخب كوت ديفوار وتوج رفقة منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2015.