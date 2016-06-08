في_اليورو - استبعاد روديجر من قائمة ألمانيا بسبب الرباط الصليبي

تلقى منتخب ألمانيا ضربة قوية بعد خروج المدافع أنتونيو روديجر من قائمته ليورو 2016 بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وحسب ما ورد بموقع الاتحاد الألماني لكرة القدم فإن اللاعب قد خرج مصابا من تدريبات منتخب بلاده في فرنسا استعدادا لبطولة يورو 2016.

ولدى يواكيم لوف مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لاستدعاء بديل للاعب المصاب، إذ أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسمح له أن يستدعي لاعبا حتى أول مباراة بالبطولة.

وتفتح بطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا يوم الجمعة المقبل، بمباراة بين منتخب الديوك ورومانيا.

في حين يخوض منتخب ألمانيا أولى مبارياته يوم 12 من شهر يونيو ضد نظيره الأوكراني ضمن ثاني مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، بينما تقام مباراة الأولى في المجموعة بين بولندا وأيرلندا الشمالية.