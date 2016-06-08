صراع الصفقات - سكاي: مانشستر سيتي في محادثات ' متقدمة للغاية ' مع دورتموند لضم أوباميانج

دخل نادي مانشستر سيتي في محادثات مع بروسيا دورتموند من أجل الحصول على خدمات بيير إيميريك أوباميانج حسب تقرير إنجليزي.

وحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن المحادثات متقدمة للغاية في الوقت الحالي.

وربطت عدة تقارير صحفية أوباميانج بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، لكن يبدو أن الملكي سيخسر السباق أمام مانشستر سيتي.

وشارك أوباميانج هذا الموسم مع بروسيا دورتموند في 29 مباراة بالدوري الألماني سجل خلالهم 25 هدفا، وقد يصبح صفقة سيتي الثانية من بروسيا دورتموند هذا الصيف.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق عن ضم إلكاي جوندوجان متوسط ميدان بروسيا دورتموند بـ21 مليون جنيه إسترليني وعقد يمتد لأربعة أعوام.