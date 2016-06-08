في_اليورو - ديل بوسكي محبط من الخسارة أمام جورجيا

(إفي) قال المدير الفني للمنتخب الإسباني فيسينتي ديل بوسكي إنه محبط من الخسارة أمام جورجيا في آخر ودية يخوضها فريقه قبل منافسات يورو 2016.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "بكل صدق تعاملنا مع المباراة كفرصة لاكتساب الثقة وخلق أجواء جيدة ولكن الأمر كان محبطا. لا يتعلق الأمر باللعب بشكل سيء أو التسديد بشكل سيء بل حدوث هذا أمام منافس تراجع كثيرا أمامنا".

وأضاف المدرب "ما فعلناه حتى الآن لا تمحوه مباراة جورجيا. لا أرغب في فرض التشاؤم. يمكن القول فقط أن المرحلة الأخيرة من الاستعدادات وهي الأكثر أهمية كانت سيئة".

وأردف "لم تكن هناك مهارات فردية ولم نسدد على المرمى. اهتزاز شباكنا أمر ممكن ولكن الفشل في التسجيل يعد احباطا كبيرا".

وأتم ديل بوسكي "لم نعثر على الحلول الملائمة. لم نلعب بعمق. لم نسدد على المرمى. كان هناك جوانب ايجابية مثل الهيمنة على المباراة، ولكن غاب عنا الأمر الأكثر أهمية".