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#في_اليورو - لوكاس فاسكيز: مشاركتي مع منتخب إسبانيا بمثابة جائزة

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#في_اليورو - لوكاس فاسكيز: مشاركتي مع منتخب إسبانيا بمثابة جائزة #في_اليورو - لوكاس فاسكيز: مشاركتي مع منتخب إسبانيا بمثابة جائزة

(إفي) أكد لوكاس فاسكيز جناح فريق ريال مدريد الإسباني الثلاثاء سعادته بالظهور في أول مباراة له مع منتخب بلاده خلال ودية جورجيا.

واعتبر اللاعب أن الانضمام لتشكيلة اللاعبين التي تخوض بطولة يورو 2016 في فرنسا، بمثابة "جائزة"، مشيرا إلى أنه سعيد "نظرا لقدوم مباريات كثيرة".

وحول مباراة جورجيا، الودية الأخيرة التي خاضها (لا روخا) قبل انطلاق اليورو، أوضح فاسكيز أن النتيجة "خطأ قبل كأس أمم أوروبا"، مضيفا "اتمنى أن تساهم في تحفيزنا وتقديم أفضل بداية في البطولة".

وأوضح فاسكيز أن "تعامل الفريق كان جيدا"، لكنه غير كاف للتغلب على الفريق الجورجي الذي استغل خطأ دفاعيا لمعاقبة الحارس ديفيد دي خيا في الشوط الأول.

وتابع "فعل الفريق كل شيء في الملعب، لكن أحيانا تأتي أيام لا تدخل الكرة فيها. خلقنا فرصا عدة لتسجيل هدف"، مؤكدا "أي منافس يمكنه الفوز في كرة القدم".

وتخوض إسبانيا بطولة يورو 2016 في المجموعة الرابعة التي تضم أيضا كل من التشيك وتركيا وكرواتيا.

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