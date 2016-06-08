يورو 2016…أوكرانيا أفضل دفاع في مجموعة ألمانيا

في بلد تمزق الحرب الأهلية شرقه يسعى المنتخب الأوكراني إلى توحيد مواطنيه خلفه. المنتخب الأوكراني يشكل أفضل دفاع بالنظر إلى الفرق المنافسة للمنتخب الألماني في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

> المواطنون هناك يحبون كرة القدم، لكن حتى الكرة توقفت في ملاعب شرق أوكرانيا بسبب الحرب القائمة هناك، حيث تقاتل القوات الحكومية ومتطوعون ضد الانفصاليين الموالين لروسيا. وبسبب الوضع الأمني المقلق ، حتى بعد الهدنة القائمة منذ أشهر بين الأطراف المتحاربة، لا يمكن لأبرز فريق لكرة القدم في أوكرانيا، نادي شاختار دونتسك من التدريب أو اللعب على أرض ملعبه. ورغم تلك الصعاب، يريد المنتخب الأوكراني الصعود على الأقل إلى دور الثمانية خلال بطولة كأس أمم أوروبا التي ستقام في فرنسا، لكن الفريق الأوكراني يواجه منافسا عنيدا ضمن مجموعته، وهو المنتخب الألماني.

رئيس اتحاد الكرة الأوكراني اندريه بافيلكو دعا لاعبي المنتخب قبيل انطلاق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لأن يكونوا رمزا لوحدة البلاد المنقسمة وقال: " ستخفق قلوب كل مواطني البلاد مع لاعبي الفريق خلال المباريات".

المشاركة الثانية

خلال البطولات العالمية كان اللاعبون الأوكرانيون يشاركون ضمن منتخب الاتحاد السوفيتي السابق. وبعد سقوط هذا الأخير وتشكيل الاتحاد الأوكراني لكرة القدم عام 1992، حاول المنتخب الأوكراني دخول البطولات العالمية والأوروبية بأقمصة زرقاء وصفراء ، ونجح في المشاركة بمونديال عام 2006 في ألمانيا ووصل حتى ربع النهائي بقيادة المدرب اوليه بلوخين والهداف الشهير اندريه شيفيشنكو. وفي بطولة أمم أوروبا الماضية شارك المنتخب الأوكراني للمرة الأولى، وتأهل للبطولة بسبب استضافة أوكرانيا للبطولة الأوروبية إلى جانب الجارة بولندا. وستكون هذه المشاركة الثانية للمنتخب الأوكراني في البطولة الأوروبية الكبيرة، ولكن إنها المرة الأولى من خلال التصفيات.

وسيكون الهداف الشهير اندريه شيفيشنكو مساعدا لمدرب المنتخب. وشيفيشنكو فاز بدوري الأبطال مع ميلانو عام 2003 وصاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف التي سجلها لاعب أوكراني بـ 48 هدفا دوليا، وأفضل لاعب في أوروبا عام 2004.

خطوط دفاع قوية

"في الخلف دفاع قوي وفي المقدمة يساعدنا الله". هذا هو شعار المنتخب الأوكراني للبطولة الأوروبية. فلم تهز شباك المرمى الأوكراني خلال العشر مباريات الأخيرة في التصفيات سوى أربعة أهداف فقط، رغم الهجوم القوي للمنتخبات المنافسة، مثل منتخب إسبانيا بطل النسخة السابقة من كأس الأمم الأوروبية 2012. ويملك المنتخب الأوكراني حارسين مميزين في المرمى، لكنه سيرحل للبطولة الأوروبية في مواجهة المجموعة الثالثة مع بطل العالم ألمانيا وايرلندا الشمالية، وبولندا من دون وجود هداف قوي على طراز شيفيشنكو.

رئيس الاتحاد اندريه بافيلكو يتمنى لفريقه الصعود إلى المرحلة الثانية من البطولة، ويقول "ليس لدينا شيئا نخسره هناك". ويشير إلى أن اللقاء سيكون بكل تاكيد حاميا أمام المنتخب الألماني "فلقاء بطل العالم يعني الكثير للاعبينا، وسيقدم كل لاعب أقصى ما باستطاعته، أنا واثق أن لاعبينا سيقدمون مباراة جميلة".

مهاجم ولاعب وسط

سيكون لقاء المنتخب الألماني مع نظيره الاوكراني صعبا، فهو الدفاع القوي الذي مدحه مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف، حيث قال عنه: "أوكرانيا تملك أفضل دفاع في مرحلة التصفيات". لاعبو الدفاع جاءوا من فريقي دينمو كييف وشاختار دونتسك. رغم ذلك فإن المنتخب الأوكراني يعول على أداء الجناح اندريه يارمولونكو من نادي دينمو كييف والذي سجل ستة أهداف خلال التصفيات. بيد أن نجم الفريق الحقيقي هو الجناح يفين كنوبليانكا، لاعب نادي أشبيلية الإسباني الذي ساعده ناديه على خطف لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم.

الجناحان السريعان للمنتخب يملكان تقنية عالية في التعامل مع الكرة وهما من أبرز لاعبي المنتخب: كنوبليانكا يعتبر أفضل موهبة في جيله، وانتقل الموسم الماضي إلى النادي الإسباني. أما يارمولونكو فيبدو أنه على وشك الانتقال قريبا إلى أحد الأندية الأوروبية، بعد أن برز خلال التصفيات وسجل الأهداف الحاسمة التي نقلت أوكرانيا للنهائي خلال مرحلة الإياب.

المخضرم اناتولي تيموشوك

مدرب المنتخب الاوكراني ميشائلو فومينكو رشح مهاجم نادي شتوتغارت الألماني اريتم كرافيتز. كما ضم للمنتخب مدافع نادي بايرن السابق اناتولي تيموشوك الذي فاز مع النادي البافاري بلقب دوري الأبطال عام 2013، والذي يلعب حاليا مع نادي كايرات الماتي الكازاخي. ويقول تيموشوك إنه فخورا بوطنه اوكرانيا "نعلم بأي بلد ولدنا ونفخر بذلك". ويضيف اللاعب الذي تجاوز عدد مبارياته الدولية 140 مباراة ولديه أكبر خبرة بين لاعبي المنتخب: "نعرف أهمية البطولة الأوروبية. وفي مثل الظروف الحالية، يجب أن نلم الشمل الأوكراني".

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