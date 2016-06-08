التضامن: تحليل الكشف المبكر عن الإدمان لطلاب المدينة الجامعة بأسيوط العام المقبل

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عن بدء إجراء تحاليل الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات لطلاب المدينة الجامعية بمحافظة أسيوط اعتبارا من العام المقبل، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجامعة أسيوط بهدف حماية طلاب الجامعة من الوقوع فى براثن الإدمان.

وأضافت غادة والى، فى بيان اليوم الأربعاء، أن البروتوكول يهدف إلى حماية الطلاب من تعاطي المخدرات في إطار الكشف المبكر عن الإدمان وكيفية الوقاية منه، خاصة أن تكثيف حملات الكشف المبكر على المخدرات بين السائقين أدت إلى انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى النقل الثقيل والطرق السريعة من 24% إلى 17%، وكذلك انخفاض نسبة تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية من 9.8% إلى 6.7% .

وأوضحت غادة والى أنه سيتم إعداد 15 لقاء توعويا بمخاطر المخدرات داخل الجامعة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات، إلى جانب تنفيذ 15 برنامجا تدريبيا لإعداد كوادر شبابية قادرة على مواجهة مشكلة الإدمان من طلاب الكليات المختلفة بالجامعة، حيث سيتم توقيع كشف المخدرات على الطلاب المتقدمين للمدن الجامعية بواقع 4500 طالب، وسيتم استبعاد من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.