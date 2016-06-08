الشيخة فاطمة تهنيء رئيس الدولة وحكام وشعب الإمارات بحلول شهر رمضان

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة .. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعبها وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت سموها في كلمة لها وجهتها بهذه المناسبة .. " إن شهر رمضان فرصة ثمينة لنا جميعا لتجديد طاقاتنا ونشر روح التسامح والعادات الأصيلة لمجتمعنا إضافة إلى أنه مناسبة مباركة للعمل الصالح والتحلي بما يغرسه الشهر من فضائل وسلوكيات إيجابية في الحياة وهو مدرسة تربوية تعلمنا أن نقف مع النفس لنحاسبها ونقوي عزيمتها للعمل والجد والاتقان ".

وأكدت سمو الشيخة فاطمة أن شعب الإمارات ـ بعاداته وتقاليده الموروثة وتمسكه بدينه الحنيف ــ يجود خلال هذا الشهر الكريم و يقدم المساعدة والعون لكل محتاج سواء داخل الدولة أو خارجها .. متمنية سموها على هذا الشعب ــ خاصة المرأة الإماراتية التي قدمت الكثير في حياتها ــ أن يكون نموذجا للعطاء الإنساني ".

وأعربت عن تمنياتها لهم بالخير والسعادة وأن يجعل الله تعالى هذا الشهر الكريم شهر مغفرة ومحبة وتسامح بين الجميع.

وناشدت سموها بهذه المناسبة المباركة شعوب الأمتين العربية والإسلامية أن يجنبوا المرأة والطفل المآسي والرفق بهم وإبعادهم عن ميادين الصراع وتقديم كل الخدمات الإنسانية لهم.

وأعربت سموها عن أملها أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة المباركة على شعب دولة الإمارات بالخير والنماء في ظل قيادته الرشيدة وعلى الأمتين العربية والإسلامية دوام التقدم وتجنيبهما الفتن والعودة إلى الوحدة والتمسك بالقيم الأصيلة التي أمر بها المولى عز وجل.