«طرق دبي» تُطلق خدمة اضافة رهن المركبات الكترونياً

أطلقت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً، خدمة جديدة وهي "اضافة الرهن الالكتروني للمركبات"، والتي تُعد المرحلة الثانية من مشروع " اضافة وفك رهن المركبات" ، الذي تم تنفيذ المرحلة الأولى منه في عام 2013 والتي تتعلق بفك رهن المركبات الكترونياً.

وأوضح أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن هيئة الطرق والمواصلات تسعى بشكل مستمر إلى تقديم وتطوير أفضل الوسائل التي تتماشى وفقاً لأرقى المعايير العالمية فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها سواء للمتعاملين أو الشركات، لذلك فان التحول الالكتروني يعد جزءاً لا يتجزأ من خطة الهيئة خلال الفترة الحالية في سبيل رفع رضا المتعاملين من خلال الارتقاء بالخدمات وكفاءتها وتحويلها الكترونياً بالتعاون مع الجهات الراهنة والبنوك والوكالات.

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> وأضاف بهروزيان، تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وذلك من خلال خدمة اضافة الرهن الالكتروني للمركبات، عبر نظام " SDDI"، وهو " نظام تطوير الخدمة"، حيث سيسهم ذلك في تبسيط وتسهيل الاجراءات من حيث اتباع قنوات الكترونية آمنة لعمليات رهن المركبات، تسهم في تقليل وقت انجاز المعاملات والتكلفة، وتقليل عدد الأوراق المطلوبة مما يساعد على تحقيق بيئة مستدامة وهي واحدة من أهم الغايات الاستراتيجية للهيئة، كما أن اضافة خدمة الرهن الالكتروني للمركبات سيتم من خلال الربط بين الجهة الراهنة والهيئة عبر نظام SDDI، من خلال تحميل الرهن الكترونيا إلى النظام المروري المعمول به في الهيئة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة أن الهيئة تسعى ومن خلال فريق عمل إلى تنفيذ وتحقيق رؤية حاكم دبي في العمل على تقليل نسبة المراجعين لمراكز خدمة المتعاملين، وذلك من خلال تقديم الخدمات أمامهم بطرق سهلة وآمنة، مؤكداً أن القنوات البديلة تُسهم بشكل كبير في تشجيع الشركات والأفراد معاً على استخدامها نحو انجاز خدماتهم ومعاملاتهم بشكل سريع دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة، ما يسهم في اسعاد المتعاملين.