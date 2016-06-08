الأرصاد: طقس معتدل في ثالث أيام رمضان

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على معظم أنحاء البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.