اخبار السعودية .. السعودية تسلط الضوء على الفنون فى إطار برنامج الإصلاحى

أعلنت السعودية الثلاثاء أنها تخطط لتسليط الضوء على الفنون وتنمية صناعة الإعلام لدحض الصورة النمطية السلبية عن المملكة، التى تتعرض باستمرار لانتقادات خارجية حيال سجلها الحقوقي.

وتفتقد المملكة السعودية التى يحكمها نظام إسلامى مطلق، لدور سينما عامة ومسارح، رغم إقامة بعض العروض الخاصة، وسيتم بناء مجمع ملكى للفنون ومدينة إعلامية، فى واحدة من جملة مبادرات تأتى فى إطار "برنامج التحول الوطني" الرامى إلى تنويع مصادر الاقتصاد الدخل المعتمد على النفط.

وقال وزير الثقافة الإعلام عادل الطريفى خلال مؤتمر صحافى لاستكمال عرض مبادرات البرنامج الذى أقرته الحكومة الاثنين إن "مبادرة وزارة الثقافة والإعلام بإنشاء المجمع الملكى للفنون جاءت من أجل لتعزيز الثقافة والفن" فى البلاد، ورغم المعارض الصغيرة التى تشهدها السعودية، إلا أن المملكة التى تأسست على المذهب الوهابى تحظر اللوحات التى تصور الشكل البشري.

وأوضح الطريفى أن "بعض الفنانين السعوديين بدأوا يعرضون أعمالهم الفنية فى متاحف ومعارض دولية، بينما لا يتوفر لدينا حتى الآن مجمع فنى داخل المملكة لعرض هذه الفنون"، ولفت فى مؤتمر صحافى مع وزراء آخرين إلى أن الأمر سيتغير مع بناء مجمع الفنون الذى سيكون هدفه "نقل ثقافة المملكة إلى العالم الخارجى"، وعلى غرار المجمع، أوضح الطريفى أن المدينة الإعلامية ستساهم فى تطوير مهارات الإنتاج للشباب السعودى وخلق محتوى محلى ما زال "محدودا جدا".

وأضاف أن الهدف هو "إيجاد مؤسسات قادرة على رعايتهم، ويستطيعون من خلالها عرض فنونهم وتوثيقها" بالإضافة إلى توفير الدعم للشباب والمنح الدراسية لهم، ويتطلع "برنامج التحول الوطني" إلى خلق 16100 فرصة عمل فى مجال الإعلام والمجالات ذات الصلة بحلول العام 2020، مقارنة مع عشرة آلاف حاليا.

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