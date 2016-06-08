أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة : إرتفاع عدد شهداء تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا إلي 28 شهيداً -
مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار -
اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة -
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين -
صلاة الجنازة علي جثمان العميد نجوي ابراهيم شهيدة " كنيسة المرقسية" -
اللقطات الأولي من مسجد المواساة قبل تشيع جثمان العميد نجوي إبراهيم -
تكدس مروري أعلى "دائري المريوطية" بسبب انقلاب سيارة نقل -
مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال -
تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي -
منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اخبار ليبيا .. موقع أمريكى: ترامب سعى لإقامة استثمارات مع القذافى

Google+ Print
اخبار ليبيا .. موقع أمريكى: ترامب سعى لإقامة استثمارات مع القذافى اخبار ليبيا .. موقع أمريكى: ترامب سعى لإقامة استثمارات مع القذافى
نقل موقع "بازفيد" الأمريكى أن المرشح الجمهورى المفترض فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الملياردير دونالد سعى لإقامة مشروعات استثمارية مع معمر القذافى قبل عامين من الإطاحة به عام 2011.

ونقل الموقع عن عدة مصادر قولها " إن ترامب حاول الاجتماع مع القذافى لبحث سبل إقامة استثمارات على الرغم من ما كان معروفا عن القذافى من أنه أحد رعاة الإرهاب ووقوفه وراء مقتل العديد من الأمريكيين.

وأشار الموقع إلى أن ترامب قام بتأجير ضيعته فى وستشستر للقذافى عام 2009 لإقامة خيمة كبيرة له بها أثناء حضوره اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة آنذاك. وقال ترامب خلال مقابلة مع "سى بى إس" الأمريكية الأسبوع الحالى أن القذافى دفع له مبلغا كبيرا مقابل تأجير هذه الضيعة، غير نه لم يُقِم فى الضيعة بسبب احتجاج سلطات المدينة حينئذ.

وذكر الموقع الأمريكى فى تقرير له أن علاقة ترامب والقذافى تجاوزت استئجار ضيعة وستشستر لفترة وجيزة. وأضاف إن فشل ترامب فى الحصول على قروض من البنوك الأمريكية الكبرى دفعته إلى البحث عن استثمارات فى الخارج.

وكان ترامب يأمل فى الدخول فى مشروع تموله الليبية أو غيرها بصورة تضمن عائدات مالية كبيرة دون التورط فى قروض أو مخاطر جديدة - حسب الموقع - .

ونقل الموقع عن كريس هيربرت والذى عمل مع شركة العلاقات العامة الأمريكية التى لجأ إليها القذافى أن ترامب أراد إقامة استثمارات عقارية مع القذافي. وكان يرى إمكانية إقامة شراكة مع هيئة الاستثمار الليبية التى كانت تقوم باستثمار عائدات النفط.

وقال الموقع الأمريكى " إن ترامب أجرى اتصالات مع الحكومة الليبية من خلال عدة قنوات من بينها السفير الليبى لدى الولايات المتحدة حينئذ على عجالى والذى دعاه الملياردير ‘لى لعب الجولف فى ملاعبه فى فلوريدا"، وأضاف الموقع " إن حملة ترامب رفضت التعليق على تعاملات ترامب مع القذافى"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء