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موريتانيا توفد بعثات دعوية لدول أفريقية وأوربية لنشر صحيح الإسلام

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موريتانيا توفد بعثات دعوية لدول أفريقية وأوربية لنشر صحيح الإسلام موريتانيا توفد بعثات دعوية لدول أفريقية وأوربية لنشر صحيح الإسلام
أطلقت موريتانيا اليوم بعثات دعوية إلى دول عربية وأفريقية لنشر الإسلام الصحيح بعيدا عن التطرف والغلو.

وأكد أحمد ولد أهل داؤود وزير الشؤون الإسلامية خلال احتفالية بهذه المناسبة حضرها وزير الخارجية الموريتانى اسلكو ولد احمد ازيد بيه للإعلان عن انطلاق البعثات الدعوية والعلمية الموفدة إلى بعض الدول الإفريقية والأوروبية أن هذه البعثات الدعوية التى تبلغ خمسين شخصا، موزعة على دول إسبانيا وألمانيا وساحل العاج وغامبيا والنيجر والكونغو.

وأضاف الوزير " إن بلاده تسعى من خلال هذه البعثات إلى نشر الثقافة الإسلامية الشنقيطية،إضافة إلى الدعوة والإرشاد والإمامة"، وأشاد الوزير بالدور الدعوى والعلمى لسلف هذه الأمة الصالح عبر التاريخ، حيث ظل العلماء الموريتانيون سفراء للعلم والسلم أينما حلوا فكانوا محل تقدير واحترام لما يتحلون به من أخلاق وقيم رفيعة.

وقال "إن موريتانيا اليوم جادة فى طريق استرداد هذا الدور العلمى والمتميز، ودعمه من جديد، سعيا إلى ربط ماضينا بحاضرنا لننعم بمستقبل واعد ميزته العلم والاستقرار والإنتاج ؛ طبقا للرؤية الواعية لرئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز".

ودعا الوزير أصحاب البعثات إلى المزيد من الجد والعطاء وتمثيل موريتانيا أحسن تمثيل، وإبراز صورتها الناصعة التى ظلت منارة علم، ورباطا للتعايش السلمي.

كانت موريتانيا واحدة من أبرز الدول التى عملت على نشر الإسلام الصحيح فى غرب ووسط أفريقيا خلال القرون الماضية بعيدا عن التعصب والغلو وهو ما سمح للموريتانيين بالانتشار وظلوا يسيطرون على التجارة فى هذه الدول حتى نهاية القرن العشرين.
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