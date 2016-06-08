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كوبا أمريكا بالفيديو - ' العم ديمبسي ' يحيي آمال أمريكا بفوز كاسح على كوستاريكا

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كوبا أمريكا بالفيديو - ' العم ديمبسي ' يحيي آمال أمريكا بفوز كاسح على كوستاريكا كوبا أمريكا بالفيديو - ' العم ديمبسي ' يحيي آمال أمريكا بفوز كاسح على كوستاريكا

مثلما كان "العم سام" جزارا أمريكيا يزود القوات الأمريكية بلحم البقر قبل أكثر من مائة عام، كلينت ديمبسي كان هو داعم بلاده في فوز برباعية نظيفة على كوستاريكا في كوبا أمريكا.

وسجل ديمبسي الهدف الأول وصنع الثاني والثالث ليقتل آمال كوستاريكا تماما في المباراة.

وحصدت أمريكا منظم البطولة النقاط الثلاثة الأولى لها في كوبا أمريكا المئوية التي تقام احتفالا بمرور 100 عام على أول مسابقة.

وسجل ديمبسي الأول من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة وهو الهدف الـ50 له مع أمريكا.

وفي الدقيقة 37 يصنع ديمبسي الهدف الثاني بعد مراوغة ثنائي دفاع كوستاريكا ويمهد الكرة لجيرمان جونز ويسجل الثاني.

في الدقيقة 41 يواصل ديمبسي التألق ويصنع الثالث لبوبي وود الذي قام بدوران وسدد الثالث بشكل رائع.

واختتمت أمريكا المباراة بقوة في الدقيقة 87 بعد هدف سجله جراهام سوسي من هجمة مرتدة.

وباتت أمريكا في الترتيب الأول للمجموعة الأولى مؤقتا انتظارا لمباراة كولومبيا وباراجواي التي تقام فجر الأربعاء.

وتجمد رصيد كولومبيا عند نقطة واحدة.

ويختتم الأمريكي دور المجموعات بمواجهة باراجواي في الجولة الأخيرة يوم 12 يونيو المقبل.

فيما يصطدم منتخب كوستاريكا مع كولومبيا في الجولة الأخيرة.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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